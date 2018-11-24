الامارات | «إي إس عجيب» يدشن انتصارات الخيول العربية في «ميدان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إي إس عجيب» يدشن انتصارات الخيول العربية في «ميدان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «إي إس عجيب» خلال الفوز بلقب بطولة بني ياس أول من أمس. من المصدر

دشن المهر «إي إس عجيب» المملوك للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بإشراف المدرب إبراهيم أصيل، وقيادة الفارس سام هيتشكوك، موسم سباقات الخيول العربية الأصيلة على مضمار ميدان في دبي، بفوزٍ مستحق في كأس «بطولة بني ياس» للفئة الثانية وتعد الشوط الافتتاحي من السباق الثالث، الذي بلغت جوائزه الإجمالية مليوناً و295 ألف درهم، وشهد مشاركة 86 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

واقتنص الجواد «كواسر» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس دين أونيل لقب الشوط الرابع الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1200 متر رملي.

كما شهد السباق، في شوطه الخامس والرئيس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن فئة سباقات التكافؤ، والبالغ إجمالي جوائزه 240 ألف درهم، فوز الجواد «كوزمو شارلي» المملوك لرمضان قاديروف.

وفي بقية النتائج، انتزعت المهرة «الشامخة» لماجد علي المرزوقي، لقب الشوط الثاني.

وذهب لقب الشوط الثالث «فرايدي» الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة فئة التكافؤ للجواد «لافاسيين» المملوك لمحمد خليل أحمد. وأحرز الجواد «بوشارت» المملوك لفريق البيت المتوحد للسباقات لقب الشوط السادس، وأسدل الستار بالشوط السابع وعاد لقبه للمهر «كوارتيه فرانسيه» لمالكه محمد خليفة.