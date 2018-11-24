الامارات | الشارقة ينجز المهمة رغم عناد «النواخذة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ينجز المهمة رغم عناد «النواخذة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الشارقة استفاد من طرد لاعب دبا ياسين البخيت وخرج منتصراً. تصوير: أسامة أبوغانم

عزز الشارقة صدارته في دوري الخليج العربي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه دبا الفجيرة (النواخذة)، 3-2، أمس، ضمن الجولة العاشرة، ليرفع «الملك» رصيده إلى 24 نقطة، مقابل أربع نقاط لدبا الفجيرة متذيل الترتيب.

واستغل الشارقة طرد لاعب دبا الفجيرة، الأردني ياسين البخيت، نهاية الشوط الأول، بعد أن كشفت تقنية الفيديو تعمده إيذاء اللاعب الأوزبكي شوكاروف ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة، الأمر الذي ساعد الشارقة على التقدم بثلاثية نظيفة، قبل أن تشهد المواجهة حالة غريبة بحصول دبا «العنيد» على ضربتي جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع قلص من خلالهما النتيجة.

وفي التفاصيل، نجح الشارقة في افتتاح تسجيل الأهداف عن طريق سيف راشد في الدقيقة الثامنة بعد أن تسلم كرة من البرازيلي مانديز وسدد في المرمى دون أن يتمكن حارس دبا محمد سالم الرويحي من التصدي لها.

وتواصلت هجمات الشارقة بمحاولات عدة قادها البرازيلي إيغور كورنادو ومثلها لماجد راشد والأوزبكي شوكاروف الذي كان نجم المباراة بفضل تحركاته ومحاولته التي كانت ستقود الشارقة، ليسجل هدفاً ثانياً لولا أن حارس النواخذة محمد الرويحي في يومه وتألق بالتصدي للكرة.

في المقابل، فرض ياسين البخيت نفسه أخطر مفاتيح اللعب في دبا إلا أن محاولاته لم تجد من يكملها داخل المرمى، وكان أبرزها محاولتان لم يحسن الكيني مسعود جمعة إكمالها في المرمى مع بسالة حارس «الملك» عادل الحوسني.

وتعرض لاعب دبا الفجيرة ياسين البخيت للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 45، ليلعب دبا الفجيرة الشوط الثاني بـ10 لاعبين

وحاول دبا الفجيرة في الدقيقة 52 إدراك التعادل بتسديدة للمغربي يحيى جبران أمسك بها عادل الحوسني.

وبدا تأثير خروج ياسين البخيت واضحاً على الفريق، إذ لم يتمكن الفريق من قيادة الهجمات الحقيقية باتجاه مرمى «الملك»، ومن هجمة مرتدة قادها سيف راشد وناولها للبرازيلي ويلتون سواريز الذي أودعها المرمى في الدقيقة 57، وأبعد حارس دبا الرويحي كرة قوية سددها ريان مينديز كانت بطريقها للمرمى.

وفرض الشارقة سيطرته على المباراة بشكل كامل وشن هجمات عدة انتهت معظمها عبر تصدي الحارس الدباوي محمد الرويحي، قبل أن يسجل هدفه الثالث في الدقيقة 74 عن طريق ويلتون سواريز بعد أن استفاد من كرة لعبها له مواطنه البرازيلي إيغور، وضاع بعدها الهدف الرابع بعد أن تصدى القائم مرتين لكرة سددها إيغور.

وحصل دبا الفجيرة على ضربتي جزاء في الوقت بدل الضائع بعد إعثار الكيني مسعود جمعة سجل منها المغربي إدريس فتوحي هدفين في الدقيقتين 90+2 و90+4.



للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.