شكرا لقرائتكم سيميونى: برشلونة الأفضل فى العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الأرجنتينى دييجو سيميونى المدير الفنى لأتلتيكو مدريد، بقدرات منافسه برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، غدًا السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا.

وتحدث سيميونى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، قائلا "لقد أظهر ميسى بأرقامه وإمكانياته ما يمثله من أهمية كبيرة لبرشلونة، ويلعب بجانبه فريق رائع يرفع دائما من مستواه".

وتحدث سيميونى عن حالةالإصابات لدى لاعبيه، قائلا "نحن نحاول دائمًا تجنبها، لكن نتعرض لها مثل أى فريق، وفى مباراة الغد لدينا 3 غيابات، بجانب خوانفران الذى أصيب بالأمس، لكننا بخير، المباراة أكثر أهمية من الإصابات، لدينا 15 لاعبا وسنلعب بـ11".

وواصل المدرب الأرجنتينى، حديثه قائلا "الفوز على برشلونة سيكلفنا الكثير من الجهد، برشلونة أفضل فريق فى العالم، خلال السنوات الأخيرة، رغم عدم استمرارهم فى حصد الألقاب الأوروبية".