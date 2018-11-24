شكرا لقرائتكم التأهل لدورى الأبطال هدف ايمرى فى الموسم الحالى مع أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يهدف أوناي إيمري، لإعادة آرسنال إلى دوري أبطال أوروبا، لكنَّ المدرب الإسباني، يرى أنَّ المهمة لن تكون سهلة؛ حيث تشتد المنافسة بين أندية الدوري الإنجليزي، على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل.

ويحتل آرسنال، المركز الخامس في الترتيب خلف توتنهام، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي، البطل.

وأخفق آرسنال، في التأهل لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا لموسمين متتاليين؛ حيث احتل المركز السادس، والخامس على الترتيب، في آخر عامين.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بورنموث، في الدوري يوم الأحد: "ابتعدنا عن دوري الأبطال لمدة عامين. وصل الدوري الممتاز إلى مستويات أخرى الآن بوجود فرق كبيرة، والضغوط كبيرة علينا".

وتابع "هدفنا الأول اللعب في أوروبا، في دوري الأبطال. نرغب في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل، لكنها لن تكون مهمة سهلة. سنبذل قصارى جهدنا في التدريبات للاقتراب من الأربعة الأوائل".

وقاد إيمري، الذي تولى المسؤولية، خلفًا للمدرب آرسين فينجر قبل انطلاق الموسم، آرسنال إلى التحسن بعد بداية بطيئة؛ حيث لم يخسر النادي الآن في آخر 16 مباراة في كل المسابقات.

وقال المدرب، إنَّه يتوقع المزيد من الفريق الذي تعادل في آخر 3 مباريات في الدوري، وسيواجه بورنموث، صاحب المركز التاسع.

وأضاف إيمري "نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، وأن نتحسن خططيًا وفرديًا وجماعيًا وذهنيًا، لكننا نسير بالفعل في هذا الاتجاه".

وتابع "يوم الأحد سنواجه اختبارًا كبيرًا لمدى قدرتنا على التطور، ومن المهم جدًا أن نظهر لجماهيرنا قوتنا الذهنية".



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