شكرا لقرائتكم أحمد موسى: أشعر بالإرهاق ولا صحة لخلافاتي مع كارينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح الدولي النيجيري أحمد موسى، مهاجم الفريق الأول بنادي النصر، أنه يشعر بالإرهاق جراء المشاركات الدولية والمحلية، لاسيما أنه عاد إلى الرياض قبل يوم من موعد لقاء النصر والشباب.

وحقق النصر الفوز بهدف سجله أحمد موسى في مرمى الشباب، يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال صاحب الـ "26 عاما" في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء: أنا مرهق لأنني عدت يوم الخميس من المشاركة الدولية، والمهم أننا نجحنا في تحقيق النقاط الثلاث.

وأضاف: بخصوص غيابي عن التسجيل في فترات سابقة، أعتقد أنه ليس من السهل أن تلعب جيدا بشكل متواصل، هناك بعض الظروف التي تمر على أي لاعب في كرة القدم، وبالنسبة لي مساعدة النصر في تحقيق نتيجة الفوز أهم من تسجيل الأهداف.

ونفى أحمد موسى وجود مشكلة بينه وبين المدرب الأوروغوياني خوسيه دانييل كارينيو الذي أقيل مؤخرا، وأوضح: مجرد شائعات والأخبار غير صحيحة ولم تكن هناك أي خلافات.