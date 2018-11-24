شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للتايكوندو يختار محمد عادل أفضل حكم في العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز محمد عادل حكم التايكوندو بجائزة ولقب أفضل حكم عن عام ٢٠١٨ من الاتحاد الدولى للتايكوندو. وجاءت اختيار محمد عادل على هامش حفل ختام بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو والتى أقيمت بالفجيرة بالإمارات. يذكر أن بطولة الفجيرة آخر بطولات الجائزة الكبرى خلال العام حيث شارك المنتخب ببطولة الجائزة الكبرى بإيطاليا و مانشستر و الفجيرة بالامارات .

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