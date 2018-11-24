أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 11 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلى يصل القاهرة قادما من دبى بعد وداعه البطولة العربية

الأهلى يصل القاهرة قادما من دبى بعد وداعه البطولة العربية

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل ،بعثة الأهلي قادمة من دبى ، بعد خوض مباراة الوصل الإماراتى فى كأس زايد للأندية الأبطال، والتى ودعها الأهلى أمس عقب التعادل 1-1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب زعبيل.

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى كشف عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن طرد حسام عاشور قائد الأهلى عقب إعتراضه على الحكم المغربى نور الدين الجعفري لمباراة الوصل الإماراتى ، لا يصح من قائد الأهلى ولكن هناك ظروف أدت لهذا الطرد والعصبية الزائدة من عاشور.

الزمالك يكشف حقيقة عقوبة أوباما بعد الفوز على الداخلية

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن يوسف أوباما مهاجم الفريق استفسر اليوم من إدارة الكرة بالفريق الأبيض عن حقيقة توقيعه عقوبة عليه بسبب أحداث مباراة الداخلية، التى جمعت الفريقين فى الجولة الخامسة عشر بالدورى الممتاز، والتى انتهت لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف.

اللائحة تمنع اتحاد الكرة من إستقدام حكام أجانب لبيراميدز أمام النجوم كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم إستقدام حكام أجانب لنادى بيراميدز فى مباراتهم المقبلة أمام النجوم المقرر لها الأربعاء المقبل فى الأسبوع الـ16 للدورى الممتاز .

إغلاق التسجيل في اليوم الأول لعمومية الأهلى العادية وعدم اكتمال النصاب

أعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي لمناقشة الميزانية وقضايا أخري غلق باب التسجيل منذ قليل.

على ماهر: الأهلى "بيتى" والأجنبى قادم للحصول على دولارات على الفاضى

أكد على ماهر نجم الأهلى والمدير الفنى السابق لسموحة، إنه كان يتمنى أن يكمل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى المقال من الأهلى، قيادة الفريق فى المرحلة الحالية ويتم الاتفاق معه إنه باق لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.

الأهلى يحصل على استشارة مانويل جوزيه فى ملف المدرب الجديد

عقد سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق وذلك في مقر إقامة الأخير بأحد فنادق حي الزمالك .

2554 عضو سجلوا في اليوم الأول للجمعية العمومية العادية للأهلي

أعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي لمناقشة الميزانية وقضايا أخري تسجيل 2554 عضو قبل غلق باب التسجيل.

كارتيرون لـ" جمهور الاهلى " : "بحبكم سامحونى"

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المقال مؤخرا من تدريب النادي الأهلى من جماهير القلعة الحمراء مسامحته على الإخفاق فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجى التونسي بثلاثية فضلا عن الوداع المخزى لكأس زايد للأندية الأبطال.

أعضاء طنطا يفوضون مجلس الإدارة بالجمعية العمومية العادية

أعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية لنادى طنطا تفويض مجلس الإداراة برئاسة فايز عريبى بإختصاصات الجمعية العمومية وذلك بسبب عدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية .

الإسماعيلى يصل بوروندى بعد 17 ساعة سفر

وصلت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، إلى مطار بوجومبورا الدولى منذ قليل، بعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من 17 ساعة.