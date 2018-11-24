الارشيف / اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 11 / 2018

0 نشر
0 0

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم الجمعة 23 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلى يصل القاهرة قادما من دبى بعد وداعه البطولة العربية

الأهلى يصل القاهرة قادما من دبى بعد وداعه البطولة العربية

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل ،بعثة الأهلي قادمة من دبى ، بعد خوض مباراة الوصل الإماراتى فى كأس زايد للأندية الأبطال، والتى ودعها الأهلى أمس عقب التعادل 1-1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب زعبيل.

201811230252295229.jpg

 

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى

كشف عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن طرد حسام عاشور قائد الأهلى عقب إعتراضه على الحكم المغربى نور الدين الجعفري لمباراة الوصل الإماراتى ، لا يصح من قائد الأهلى ولكن هناك ظروف أدت لهذا الطرد والعصبية الزائدة من عاشور.

c9c36b5931.jpg

 

الزمالك يكشف حقيقة عقوبة أوباما بعد الفوز على الداخلية

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن يوسف أوباما مهاجم الفريق استفسر اليوم من إدارة الكرة بالفريق الأبيض عن حقيقة توقيعه عقوبة عليه بسبب أحداث مباراة الداخلية، التى جمعت الفريقين فى الجولة الخامسة عشر بالدورى الممتاز، والتى انتهت لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف.

d84bb93c3d.jpg

اللائحة تمنع اتحاد الكرة من إستقدام حكام أجانب لبيراميدز أمام النجوم

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم إستقدام حكام أجانب لنادى بيراميدز فى مباراتهم المقبلة أمام النجوم المقرر لها الأربعاء المقبل فى الأسبوع الـ16 للدورى الممتاز .

bfb0a170cb.jpg

إغلاق التسجيل في اليوم الأول لعمومية الأهلى العادية وعدم اكتمال النصاب

أعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي لمناقشة الميزانية وقضايا أخري غلق باب التسجيل منذ قليل.

16c631b540.jpg

على ماهر: الأهلى "بيتى" والأجنبى قادم للحصول على دولارات على الفاضى

أكد على ماهر نجم الأهلى والمدير الفنى السابق لسموحة، إنه كان يتمنى أن يكمل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى المقال من الأهلى، قيادة الفريق فى المرحلة الحالية ويتم الاتفاق معه إنه باق لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.

3a21cfa4c2.jpg

الأهلى يحصل على استشارة مانويل جوزيه فى ملف المدرب الجديد

عقد سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق وذلك في مقر إقامة الأخير بأحد فنادق حي الزمالك  .

e59ab6d909.jpg

2554 عضو سجلوا في اليوم الأول للجمعية العمومية العادية للأهلي

أعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي لمناقشة الميزانية وقضايا أخري  تسجيل 2554 عضو قبل غلق باب التسجيل.

c4fc46ba2e.jpg

كارتيرون لـ" جمهور الاهلى " : "بحبكم سامحونى"

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المقال مؤخرا من تدريب النادي الأهلى من جماهير القلعة الحمراء مسامحته على الإخفاق فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجى التونسي بثلاثية فضلا عن الوداع المخزى لكأس زايد للأندية الأبطال.

71c4f7f5d4.jpg

أعضاء طنطا يفوضون مجلس الإدارة بالجمعية العمومية العادية

أعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية لنادى طنطا تفويض مجلس الإداراة برئاسة فايز عريبى بإختصاصات الجمعية العمومية وذلك بسبب عدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية .

ad6d6e4824.jpg

الإسماعيلى يصل بوروندى بعد 17 ساعة سفر

وصلت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، إلى مطار بوجومبورا الدولى منذ قليل، بعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من 17 ساعة.

dbf32d2061.jpg

 

 

 

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 11 / 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى