بمشاركة حجازي.. ويست بروميتش يستعيد نغمة الانتصارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

استعاد فريق ويست بروميتش الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي نغمة الانتصارات، بعد سلسلة نتائج سلبية، بالفوز بهدفين مقابل هدف على حساب مضيفه إبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وشارك حجازي أساسيًا في المواجهة الافتتاحية للجولة الثامنة عشرة في تشامبيونشيب، وسجل جاي رودريجيز هدف ويست بروميتش الأول في الدقيقة السادسة والعشرين، قبل أن يعزز هارفي بارنز تقدم الضيوف في الدقيقة السابعة والسبعين، بينما قلص كايدن جاكسون النتيجة في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وحصل ويست بروميتش على نقطة وحيدة خلال أربع مواجهات متتالية قبل لقاء إبسويتش تاون، حيث خسر أمام ويجان أتلتيك، ديربي كاونتي وهال سيتي، بينما تعادل في الجولة السادسة عشرة وسط جماهيره مع بلاكبرن روفرز.

بتلك النتيجة رفع ويست بروميتش رصيده إلى 31 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 11 نقطة، ليبقى قابعًا في مؤخرة جدول الترتيب.