شكرا لقرائتكم خبر عن «ساري» يعلق على تجديد عقد «كانتي» مع تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بعدما وقع لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي، عقدا جديدا لمدة خمس سنوات مع «البلوز».

وقال ساري، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي: «إن كانتي بالنسبة لنا ليس مجرد لاعب مهم بل صاحب عزيمة عالية.. وأنا سعيد بهذا الأمر.. هذا نبأ مهم».

وأضاف ساري: «هو مهم لنا في الجانب الدفاعي لكنه يتحسن من حيث التحركات الهجومية، وعليه الآن التطور في الـ20 أو الـ25 مترا الأخيرة من الملعب حتى يتمكن من إحراز أهداف أكثر».

وأعرب المدرب الإيطالي عن اعتقاده بأن اللاعب الدولي الفرنسي لا يزال أمامه مجال لتحقيق مزيد من التطور بالرغم من المستوى العالي الذي يؤدي به في المباريات.