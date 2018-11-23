شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كارتيرون بعد إقالته من تدريب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني «المقال مؤخراً» رسالة لجماهير الأهلي وذلك بعدما رحل بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأحمر. وكتب كارتيرون عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «من الصعب أن أصف مدى حبي لجماهير الأهلي، عشت حلما في الأهلي وكان حقيقيا بالنسبة لي». وتابع كارتيرون: «سامحوني لعدم قيادة الفريق للفوز بالكأس الإفريقية، وأتمنى الخير للجميع». وكان الأهلي قد أعلن في الساعات الأولى من فجر الجمعة إقالة باتريس كارتيرون من تدريب الفريق، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب بديل.

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