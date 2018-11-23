شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، التي بدأ اجتماعها الأول في التاسعة صباح اليوم الجمعة، عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك بعد حضور 2554 عضوًا، قبل إغلاق باب التسجيل.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الثاني غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف، وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن يكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو 5000 عضو، أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وفي حال اكتمال النصاب القانوني ستتم مناقشة جدول الأعمال خلال الاجتماع بالصالة المغطاة بالنادي.