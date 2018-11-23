شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي من ريال مدريد للرد على الاتهامات الموجهة إلى راموس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادي ريال مدريد الإسباني، المعلومات والأنباء التي انتشرت في الساعات الأخيرة، والتي تؤكد انتهاك الإسباني سيرجيو راموس، مدافع وقائد «الملكي»، للوائح مكافحة المنشطات، وأصدر النادي على الفور بيانًا رسميًا ينفي فيه تلك الأنباء.

وانتشرت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية أن سيرجيو راموس انتهك لوائح مكافحة المنشطات، مشيرًا إلى أن اللاعب أجرى فحصًا طبيًا لتناول المنشطات ليلة فوز الفريق بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت بكارديف عام 2017، وكانت نتائج الفحص إيجابية، وعلى الرغم من تستر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هذه القضية وحفظها، إلا أن اللاعب عاد مرة أخرى وانتهك قواعد مكافحة المنشطات في شهر أبريل الماضي، وهو ما أثبته الفحص الذي قام به اللاعب إثر المباراة التي خاضها الفريق أمام ملقة بالدوري الإسباني.

وفور أن نشر موقع «فوتبول ليكس»، ومجلة «دير شبيجل» الألمانية، تلك الأنباء، قام ريال مدريد بالرد على الفور، من خلال بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للنادي، ردًا على هذه الاتهامات الموجهة إلى قائد الفريق، وجاء بيان النادي كالتالي:

بالنسبة إلى المعلومة التي نشرتها «دير شبيجل» والتي تتعلق بقائدنا سيرجيو راموس، فإن النادي يؤكد ما يلي:

1- سيرجيو راموس لم ينتهك أبدًا قوانين ولوائح مكافحة المنشطات

2- طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» معلومات دقيقة وأغلق القضية المشار إليها على الفور، مثلما هو معتاد في مثل هذه القضايا، بعد التحقق من قبل خبراء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «إيه إم إيه» أنفسهم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم نفسه.

3- أما بالنسبة إلى باقي محتوى المنشور المذكور، فإن النادي لن يدلي برأيه حتى إيضاح ما هو مؤسس عليه هذا المنشور نفسه.