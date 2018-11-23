شكرا لقرائتكم متعب : أخطاء الشناوي مؤثرة ونيدفيد متوظف "غلط" مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حمل عماد متعب مهاجم الأهلى السابق الفرنسى باتريس كارتيرون المقال مؤخرا من تدريب المارد الأحمر مسئولية تذبدب نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة خصوصا بعد خسارة لقب نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الترحى التونسي فضلا عن الخروج المخزي من كأس زايد للأندية للأبطال أمام الوصل الإماراتى.

تحدث متعب خلال تحليله لـ قناة أون سبورت عن مستوى محمد الشناوي المتذبذب فى الفترة الأخيرة قائلا :" الشناوى حارس مميز وجيد وبعتز بيه على المستوى الشخصى لكن أخطائه كانت مؤثرة فى البطولة العربية والأفريقية".

أضاف مهاجم الأهلى السابق أن المارد الأحمر يحتاج إلى لاعبين يتمتعون بإمكانيات فنية عالية وخبرات كافية تقدر حجم الكيان وتمتلك الطموح الكافى لتحقيق الألقاب والإنجازات مع الفريق ملمحا إلى أن هناك بعض اللاعبين لا يستحقون اللعب بإسم الأهلى وصدموا بالخروج من البطولة العربية والأفريقية.

تابع متعب حديثه قائلا :" الأهلى قديما كان لا يقف على لاعب معين ولا يتأثر بغيابه ولكن الوضع اختلف فى الوقت الحالي والدليل على ذلك تراجع الأداء والمستوي بعد غياب التونسي على معلول والنيجيري جونيو أجايى.

أردف متعب أن جمهور الأهلى لم يتعود على الهزيمة ولكن فى الوقت الحالى الأمر مختلف لا يوجد شئى مثل هذا فى كرة القدم".

أشاد متعب بقدارت كريم نيدفيد مع الأهلى مؤكدا أنه لاعب مميز وتمرن معه كثيرا ولكن يفتقد التوظيف السليم من قبل المدربين فضلا الدفع به فى الأوقات الصعبة.