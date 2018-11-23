شكرا لقرائتكم جوارديولا يكشف موقفه من تدريب الماتادور مستقبلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، على إمكانية توليه مسؤولية تدريب المنتخب الإسباني في المستقبل.

وقال بيب، ردا على ذلك، إن "الجميع لديه أحلام منذ الطفولة" وإنه "ربما تتحقق هذه الأحلام في المستقبل".

وتابع المدرب الإسباني: "لقد قلت هذا الأمر مرات عديدة، أرغب في تمديد تعاقدي مع الفريق والبقاء لسنوات كثيرة إذا سارت الأمور بشكل جيد، وقد أرغب في أن أصبح مدرب المنتخب الوطني مستقبلا، ولكن الكثير من الأشياء تتغير ومن الممكن أن تتغير فكرتي أيضا".

وخلال مسيرته كلاعب، خاض جوارديولا 47 مباراة مع "لاروخا"، وشارك في أولمبياد برشلونة عام 1992، التي حقق فيها الفريق الميدالية الذهبية، كما شارك في مونديال 1994 وبطولة أمم أوروبا عام 2000.

ويواجه المان سيتي غدا فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي على (الملعب الأولمبي) بهدف تأكيد صدارته لترتيب المسابقة، حيث يأتي في المركز الأول برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول الوصيف.



بيب جوارديولا

جوارديولا وأجويرو