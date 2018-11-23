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شكرا لقرائتكم جودين الغائب الأبرز عن أتلتيكو مدريد فى مواجهة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الأرجنتينى دييجو سيميونى المدير الفنى لأتلتيكو مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة منافسه برشلونة، المقرر لها غدا السبت على ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، فى قمة الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى.
وشهدت القائمة التى ضمت 19 لاعبا، عودة خماسى الفريق الغائب فى البمباريات الأخيرة للإصابة، وهم دييجو كوستا، ستيفان سافيتش، لوكاس هيرنانديز، كوكى، توماس ليمار، بينما يغيب ثنائى الدفاع، قائد الفريق الأوروجويانى دييجو جودين، ومواطنه خوسيه ماريا خيمينز، بالإضافة إلى خوانفران الظهير الأيمن.
ويحتل الروخيبلانكوس المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن البارسا المتصدر.
وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد كاملة كالتالى:
حراسة المرمى: يان أوبلاك - أدان
خط الدفاع: فيليبى لويس - أرياس - سافيتش - لوكاس هيرنانديز - ريكارد
خط الوسط: توماس بارتى - كوكى - ساؤول - توماس ليمار - رودرى - جيلسون مارتينيز - فيتولو - تونى مويا
خط الهجوم: جريزمان - كالينيتش - آنخيل كوريا - دييجو كوستا
قائمة أتلتيكو مدريد
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