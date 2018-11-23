شكرا لقرائتكم أحمد موسى يعود لهز الشباك.. ويقلص الفارق مع الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل النصر مسلسل انتصاراته عقب فوزه الصعب على جاره الشباب 1-صفر، ليضيق الخناق على المتصدر الهلال، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة ومستوى مميزا، خاصة من النصر الذي فرض سيطرته المطلقة، في حين أن الشباب اعتمد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً في بعض الأوقات.

وأشعل الشباب فتيل المباراة مبكراً وتحديداً بعد مرور 5 دقائق حينما سنحت للاعبه الروماني بوديسكو فرصةً خطيرة بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله البرازيلي إيلر سيلفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية، إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

ورد النصر سريعاً وكان قريباً من افتتاح التسجيل بعدما تلقى لاعبه البرازيلي فيكتور جوليانو كرة عرضية مميزة من زميله النيجيري أحمد موسى ليحولها بقدمه إلا أنها وصلت سهلة لأحضان الحارس التونسي فاروق بن مصطفى. وواصل الشباب اعتماده على الهجمات المرتدة وكاد لاعبه الروماني بوديسكو أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله ناصر الشمراني ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 20 أهدر المغربي نور الدين مرابط لاعب النصر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله أحمد موسى ليسدد الكرة خارج المرمى. وواصل النصر هجومه وكاد البرازيلي جوليانو أن يفتتح التسجيل بعدما اخترق دفاع الشباب وواجه المرمى وسدد الكرة قوية إلا أن الحارس فاروق بن مصطفى تصدى بها بصعوبة.

وعند الدقيقة 35 تمكن النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله جوليانو خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الشباب، وهو الهدف الذي انتهى به شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني حاول الروماني سوموديكا مدرب الشباب تنشيط خط المقدمة حينما دفع المهاجم البرازيلي آرثر بديلاً للاعب الوسط عبدالله الخيبري، ليرد عليه البرتغالي هيلدر بتغييره الأول بدخول المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بديلاً للاعب أحمد الفريدي. وواصل النصر أفضليته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه أحمد موسى الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله نور الدين مرابط ليسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

ولم يتوقف هجوم النصر وأهدر مهاجمه أحمد موسى هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى. وعند الدقيقة 77 اضطر للعب بعشرة لاعبين بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب البرازيلي بيتروس لدخوله الخشن على مواطنه ايلر سيلفا.

وحاول الشباب العودة مجدداً للمباراة وكان قريباً من ذلك بعدما تصدى لاعبه الروماني بوديسكو لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للجزائري جمال بلعمري، بسبب لمسه الكرة بيده بشكل متعمد. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 25 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال الوصيف والذي سيواجه مضيفه الفيصلي غداً السبت، وبقي الشباب على رصيده السابق 16 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً.