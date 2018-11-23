شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اللائحة تمنع اتحاد الكرة من إستقدام حكام أجانب لبيراميدز أمام النجوم

الأهلى يصل القاهرة قادما من دبى بعد وداعه البطولة العربية

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل ،بعثة الأهلي قادمة من دبى ، بعد خوض مباراة الوصل الإماراتى فى كأس زايد للأندية الأبطال، والتى ودعها الأهلى أمس عقب التعادل 1-1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب زعبيل.

الزمالك يكشف حقيقة عقوبة أوباما بعد الفوز على الداخلية

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن يوسف أوباما مهاجم الفريق استفسر اليوم من إدارة الكرة بالفريق الأبيض عن حقيقة توقيعه عقوبة عليه بسبب أحداث مباراة الداخلية، التى جمعت الفريقين فى الجولة الخامسة عشر بالدورى الممتاز، والتى انتهت لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الأهلى يحصل على استشارة مانويل جوزيه فى ملف المدرب الجديد

عقد سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق وذلك في مقر إقامة الأخير بأحد فنادق حي الزمالك .

2554 عضو سجلوا في اليوم الأول للجمعية العمومية العادية للأهلي

أعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي لمناقشة الميزانية وقضايا أخري تسجيل 2554 عضو قبل غلق باب التسجيل.

كارتيرون لـ" جمهور الاهلى " : "بحبكم سامحونى"

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المقال مؤخرا من تدريب النادي الأهلى من جماهير القلعة الحمراء مسامحته على الإخفاق فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجى التونسي بثلاثية فضلا عن الوداع المخزى لكأس زايد للأندية الأبطال.

أعضاء طنطا يفوضون مجلس الإدارة بالجمعية العمومية العادية

أعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية لنادى طنطا تفويض مجلس الإداراة برئاسة فايز عريبى باختصاصات الجمعية العمومية وذلك بسبب عدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية .