اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة الموافق 23 / 11 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة الموافق 23 / 11 / 2018 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى ياتي في مقدمتها عودة بعثة فريق الكرة من الإمارات عقب الخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي وكذلك انعقاد الاجتماع الاول للجمعية العمومية العادية لمناقشة الميزانية.

فيديو.. الخليج 365 يرصد الإقبال الضعيف في عمومية الاهلي

يرصد ”الخليج 365” بالفيديو الإقبال الضعيف من اعضاء الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي لمناقشة الميزانية وقضايا اخري.

وقام مسئولى الأهلي بنقل عملية التسجيل للصالة المغطاة " صالة الأمير عبد الله الفيصل" بسبب الأمطار التي هطلت على النادي وعلي الخيمة التي كانت مخصصة في البداية للتسجيل.

وكان باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية للأهلي قد فُتح فى التاسعة صباح اليوم ويستمر حتى السابعة مساءً، لمناقشة عدة أمور أبرزها اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى.

وحال عدم اكتمال النصاب القانونى بحضور ما يقرب من 60 ألف عضو، وهو أمر متوقع، سيتم تأجيل التصويت للاجتماع الثانى غدًا والذى سيكون صحيحًا بحضور 10% من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل.

بعد إقالة كارتيرون.. الأهلى يعلن المدرب الأجنبى الجديد خلال أسبوع

ينوي النادى الأهلي الإعلان عن مدربه الجديد خلال أسبوع من الآن، بعد إقالة الفرنسي كارتيرون عقب توديع البطولة العربية.

وكان مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر إقالة كارتيرون المدير الفنى ومعه مايكل ليندمان مدرب الأحمال البدنية بالفريق عقب الخروج من البطولة العربية أمس، الخميس، على يد الوصل الإماراتى، خاصة أن هذا الخروج جاء بعد أيام قليلة من خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجى النونسى فى نهائى البطولة.

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى

كشف عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن طرد حسام عاشور قائد الأهلى عقب إعتراضه على الحكم المغربى نور الدين الجعفري لمباراة الوصل الإماراتى ، لا يصح من قائد الأهلى ولكن هناك ظروف أدت لهذا الطرد والعصبية الزائدة من عاشور.



الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها



حدد النادى الأهلى 3 شروط أساسية فى المدرب الأجنبي الجديد من أجل التعاقد معه لتولى تدريب الفريق خلفاً للفرنسي كارتيرون، الذى رحل عن تدريب المارد الأحمر مؤخراً.

وكان الأهلي قرر إقالة باتريس كارتيرون بعد خروج الفريق من البطولة العربية، عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الوصل الإماراتى فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بدور الـ16، وكانت مباراة الذهاب انتهت فى برج العرب بالتعادل 2/2.

وقرر النادى الأهلي تعيين محمد يوسف مدرب عام الفريق فى منصب المدير الفنى لفترة مؤقتة لحين اختيار مدرب جديد للقلعة الحمراء، ويفاضل مسئولو الأهلى بين السير الذاتية المعروضة لاختيار مدرب جديد.

وأكد مصدر فى الأهلى أن مجلس الأحمر حدد 3 شروط أساسية لأى مدرب سيتوّى تدريب الفريق هى الشخصية القوية والسيرة الذاتية الجيدة، وأن يكون على دراية بالكرة الأفريقية.

صور.. الأهلى يصل القاهرة قادما من دبى بعد وداعه البطولة العربية



استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل ،بعثة الأهلي قادمة من دبى ، بعد خوض مباراة الوصل الإماراتى فى كأس زايد للأندية الأبطال، والتى ودعها الأهلى أمس عقب التعادل 1-1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب زعبيل.

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى ملف المدرب بعد إقالة كارتيرون؟



لا حديث داخل النادى الأهلي إلا عن المدرب الجديد للفريق عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى، بعد الخروج من كأس زايد للأندية أبطال العرب أمام الوصل الإماراتى أمس، الخميس، حتى دارت التهكنات حول المدرب الجديد للأهلي.