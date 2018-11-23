شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يقود دفاع الزمالك أمام الجونة فى حالة غياب محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى جروس، على تجهيز محمود دونجا لاعب وسط الفريق للمشاركة فى مركز المدافع فى حالة غياب محمود علاء عن المواجهة المقبلة أمام الجونة، التى ستقام يوم الإثنين المقبل، فى الأسبوع السادس عشر بالدورى الممتاز. ويعانى الزمالك من أزمة فى خط دفاعه نتيجة إيقاف محمد عبد الغنى للطرد أمام الإنتاج الحربى وكذلك غياب محمود حمدى الونش للإصابة لتلحق الإصابة مؤخرا بمحمود علاء فى مباراة الفريق الماضية أمام الداخلية بالأسبوع الخامس عشر بالدورى ليسعى الجهاز لحل الأمر بتجهيز دونجا تحسبا لغياب محمود علاء. ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب الدورى الممتاز بعد خوض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين وخسر لقاء وحيد ولديه 29 نقطة.

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