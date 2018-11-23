شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزهور بنتيجة 3 / 0 فى إطار الجولة الخامسة بالدورى الممتاز للموسم المحلى الجديد 2018 /2019 . فيما فاز الزمالك على هليوبوليس بنفس النتيجة 3 / 0 قبل أن يلتقى الشمس فى الجولة القادمة الجمعة . يسعى الأهلى للاحتفاظ بلقب هذه النسخة بعد الفوز الموسم الماضي باللقب ، وسط طموحات الفريق الأبيض بخطف البطولة هذا الموسم وسط منافسة قوية من الفريقين.

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