شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه يعود للبرتغال بعد جلسة عبد الحفيظ لمناقشة مستقبل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُغادر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما قضي إجازة لعدة أيام بالقاهرة التقى خلالها أصدقاؤه .

كان سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي قد عقد جلسة خاصة مع مانويل جوزيه مساء اليوم، الجمعة، بمقر إقامة الأخير بأحد فنادق حي الزمالك .

جاءت الجلسة من أجل الحصول على استشارة المدرب البرتغالى الشهير في ملف الكرة وتحديدا تعيين المدرب الجديد للفريق بعد إقالة كارتيرون بعد خسارة نهائي إفريقيا والخروج أمس من كأس زايد للأندية الأبطال.

قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتكليف سيد عبد الحفيظ بوضع تصور شامل لتطوير هيكلة قطاع الكرة وتقديم تصور كامل في الأيام المقبلة علما بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر أيضا أمس تعيين سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة ومحمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون و الهولندي مايكل ليندمان مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.