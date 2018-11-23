تقرير.. حركة المصريين في أوروبا.. 6 انتقالات صيفية بين الظهور الخافت والاختفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

شهد موسم الانتقالات الصيفية الماضي، تحركات لستة لاعبين مصريين يحملون الشارة الدولية، غير أن أي منهم لم يتمكن من حجز مكانًا أساسيًا مع فريقه.

ونرصد من خلال هذه السطور، 6 لاعبين قاموا بالانتقال من مصر إلى أوروبا، أو تعاقدوا مع أندية جديدة في القارة العجوز، وكل ما قدموه منذ بداية الموسم.

باسم مرسي

تخلى عن جزء من راتبه مقابل الانتقال إلى لاريسا اليوناني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، لكن لم يتمكن من تسجيل أي هدف، حتى قرر فسخ عقده بسبب مشاكل تتعلق بتصريح السفر.

وشارك باسم مرسي في خمس مباريات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف في صفوف الفريق اليوناني.

لم يرى باسم أن عدم تسجيل الأهداف أمرًا يمثل مشكلة، قائلًا: "كنت بحاجة إلى وقت من أجل التأقلم، ونفس الأمر حدث مع رونالدو الذي لم يظهر بمستواه بعد الانتقال إلى يوفنتوس".

شيكابالا

عجز محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن إعادة الصورة التي عرفها عنه الجمهور اليوناني، حين لعب من قبل في صفوف باوك قبل 13 عامًا.

ولعب شيكابالا مع أبولون سميرني خلال الموسم الحالي 9 مباريات ولم يسجل أي هدف فيما صنع هدفًا وحيدًا في بطولة الكأس.

أكد مصدر مقرب من شيكابالا في تصريحات صدرت مؤخرًا أن اللاعب سيستمر في اليونان حتى نهاية عقده، وفي المقابل قال أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك أن الأفضل للاعب عدم العودة حاليًا في ظل استقرار تشكيل الفريق على العناصر الموجودة حاليًا.

أحمد حسن "كوكا"

انتقل من سبورتنج براجا البرتغالي، إلى أولمبياكوس أحد أكبر الأندية في اليونان، ويعد صاحب أفضل أداء بين اللاعبين الستة على مستوى المشاركة، والفاعلية.

شارك كوكا في 11 مباراة بين أساسيًا وبديلًا، واستطاع أن يسجل 3 أهدف، بمعدل هدف كل 187 دقيقة لعب.

عانى كوكا من الإصابة أكثر من مرة وهو ما تسبب في عدم مشاركته باستمرار في صفوف الفريق اليوناني.

رمضان صبحي

انتقل من ستوك سيتي، إلى هدرسفيلد تاون، وكان استمراره في البريميرليج للموسم الثاني على التوالي فرصة جيدة بالنسبة للاعب من أجل الظهور، لكنه مجددًا لم يتمكن من المشاركة.

لم يشارك رمضان صبحي سوى في مباراتين فقط كبديل خلال الموسم الحالي في الدوري الانجليزي بمجموع 33 دقيقة.

وكيل اللاعب، نادر شوقي، واللاعب نفسه أكدا في أكثر من مناسبة تمسكهم بالاستمرار مع هدرسفيلد بالرغم من وجود تقارير عن اهتمام الأهلي بعودته.

عمرو وردة

عاد وردة من الإعارة في أتروميتوس إلى ناديه باوك بعد تجربة جيدة شهدت تألقه ولفت الأنظار، لكن مجددًا لم يتمكن من المشاركة بشكل أساسي في الفريق.

لعب وردة مباراتين فقط بشكل أساسي في الدوري اليوناني هذا الموسم، لكنه شارك في المجمل بـ15 مباراة وأحرز هدفًا وحيدًا.

تقارير عديدة في اليونان أكدت وجود خلاف بين اللاعب والمدير الفني حيث يرى الأول أن مدربه لا يمنحه الفرصة الكافية، وفي المقابل يعتبر الثاني أن الجناح المصري يؤثر بشكل سلبي على استقرار الفريق بسبب عدم إلتزامه بالقرارات.

كريم حافظ

بعد تجربة اعارة في لانس الفرنسي، توجه معارًا أيضًا إلى باشاكشهر التركي لكنه لم يتمكن من المشاركة في أي مباراة على الإطلاق حتى الآن.

وعبر اللاعب بشكل علنى عن رغبته في الاستمرار بأوروبا سواء من خلال المشاركة في صفوف باشاكشهر بشكل أفضل، أو الانتقال لفريق آخر، وفي حالة عدم حدوث هذا قال أنه قد يرحب بالعودة لمصر من خلال الأهلي الذي أبدى رغبتة في التعاقد معه.