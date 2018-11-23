ميهوب يوضح حقيقة حل اللجنة الفنية بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أكد علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم أنه لا يملك قرار حل اللجنة وهو مستمر في عمله لحين عودة محمود الخطيب رئيس النادي من ألمانيا.

وأجرى محمود الخطيب عملية جراحية في أحد مستشفيات هانوفر لإزالة ورم على الحبل الشوكي.

وقال علاء ميهوب في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اللجنة مستمرة في عملها والوقت غير مناسب للحديث في هذا الأمر بعد خسارة الفريق الأول لبطولتين في أسبوعين هما دوري أبطال إفريقيا ثم كأس زايد للأندية الأبطال.

وأضاف أنه لا يملك قرار حل اللجنة لأن ذلك من اختصاص إدارة النادي الأهلي.

وتواصل مصراوي مع علاء ميهوب للاستفسار عن مصيره في اللجنة الفنية، وجاء الرد بأنه مستمر في عمله، نافياً تماماً تقدمه باستقالة مثلما أشيع مؤخراً.

وشدد ميهوب على أنه يتكاتف مع كل المسئولين في النادي الأهلي من أجل أن تمر الظروف السيئة ويعود فريق كرة القدم لوضعه الطبيعي.