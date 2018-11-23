تقرير.. "زمالك جروس" يحقق أفضل انطلاقة منذ 5 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خاض الزمالك 12 مباراة من أصل 15 جولة شهدها الدوري المحلي؛ حيث جمع منها 29 نقطة متصدرًا جدول الدوري بواقع 9 انتصارات و تعادلين وهزيمة واحدة.. ولكن هل هذه هي الانطلاقة الأفضل للزمالك؟.. هذا ما نستعرضه في التقرير التالي:

موسم 2017/2018

الزمالك جمع من أول 12 مباراة له 19 نقطة من 5 انتصارات على "الداخلية، المصري، وداي دجلة، بتروجت، النصر"، و4 تعادلات أمام: "الإنتاج الحربي، إنبي، طنطا، الرجاء" و3 هزائم أمام: "سموحة، مصر المقاصة، الإسماعيلي".

موسم 2016/2017

الزمالك جمع من أول 12 مباراة له 28 نقطة من 8 انتصارات أمام:"النصر للتعدين، إنبي، المصري، طنطا، المقاولون، الداخلية، بتروجت، الاتحاد"، و4 تعادلات أمام:"سموحة، الإسماعيلي، دجلة، أسوان".

موسم 2015/2016

الزمالك جمع من أول 12 مباراة له في هذا الموسم 27 نقطة من 8 انتصارات أمام:"وادي دجلة، الإنتاج الحربي، المقاولون، حرس الحدود، غزل المحلة، الداخلية، إنبي، اتحاد الشرطة" و 3 تعادلات أمام:"أسوان، بتروجت، مصر للمقاصة" وهزيمة واحدة أمام طلائع الجيش.

موسم 2015/2014

الموسم الذي توّج فيه الزمالك بأخر بطولة دوري جمع 28 نقطة في أول 12 مباراة له من 8 انتصارات أمام:"طلائع الجيش، سموحة، الاتحاد السكندري، حرس الحدود، الرجاء، المصري، مصر المقاصة، الأسيوطي" و4 تعادلات أمام:"اتحاد الشرطة، الداخلية، وادي دجلة، الإسماعيلي".

موسم 2013/2014

جمع الزمالك 19 نقطة في أول 12 جولة ببطولة الدروي من 5 انتصارات أمام:"المصري، طلائع الجيش، المنيا، القناة، وادي دجلة"، و4 تعادلات أمام" بتروجت، اتحاد الشرطة، تليفوانت بني سويف، طلائع الجيش" و 3 هزائم أمام "الإسماعيلي، حرس الحدود، المصري".

موسم 2012/2013

وفي هذا الموسم ـ الذي أُلغي بسبب ثورة 30 يونيو 2013 ـ حقق الزمالك واحدة من أفضل انطلاقته؛ حيث فاز في 11 مباراة بالبطولة من أصل 12 وهُزم في واحدة فقط أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف.

ومنذ هذا الموسم لم يستطع الزمالك حصد 30 في أول 12 جولة له حتى جروس فقد تمكن من حصد 29 نقطة!