البصمة الأولى وتأكيد الأفضلية.. صلاح يستعد لمواجهة جديدة أمام "تميمة الحظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يفتتح ليفربول - وصيف بريميرليج- مباريات الجولة 13 في الدوري الإنجليزي بمواجهة واتفورد على ملعب الأخير بعد انتهاء مباريات الأسبوع الدولي.

المباراة ستكون لها طابع خاص عند النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عندما يعود لمواجهة واتفورد مجددًا خلال هذا الموسم.

ويعتبر فريق واتفورد "تميمة حظ" بالنسبة لصلاح والذي أحرز في شباكه خمسة أهداف، وهذا ما سوف يستعرضه "مصراوي" في التقرير التالي:

- هدف أول رسمي

بدأ صلاح مسيرته مع ليفربول في الدوري عندما واجه الريدز فريق واتفورد على ملعب "فيكارج رود" ضمن مباريات الأسبوع الأول.

صلاح فرض كلمته في انطلاقته الأولى مع ليفربول بعدما سجل أول أهدافه الرسمية بقميص الريدز كما صنع هدفًا في مباراة انتهت نتيجتها (3-3).

- العودة بسوبر هاتريك

عاد صلاح لفرض كلمته على فريق واتفورد في الجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي عندما أقيمت المباراة على ملعب "آنفيلد".

صلاح دخل التاريخ مع ليفربول بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك" كما صنع هدفًا في مباراة انتهت بتفوق كاسح للريدز بنتيجة (5-0).

وتعد هذه المباراة هيّ الأولى والوحيدة حتى الآن الذي يسجل فيها صلاح سوبر هاتريك مع ليفربول منذ انتقاله من روما في صيف 2017.

- اقتراب الحلم

قبل موسم (2017 -2018) لم يستطع أحد في إنجلترا أن يفرض كلمته على هاري كين مهاجم توتنهام بعدما حسم صراع الهداف في آخر موسمين وتحديدًا موسمي (2015-2016) (2016-2017).

صلاح جاء في الموسم الماضي ليقف في تحد خاص أمام كين، فقبل مباراة واتفورد كان كل طرف قد سجل 24 هدفًا في الدوري إلا أن "مو" بتسجيله أربعة أهداف تمكن من الانفراد بالصدارة بـ28 هدفًا بينما توقف كين عن التسجيل ليظل بـ24 هدفًا.

صلاح أنهى الموسم وهو في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بموسمه الأول مع ليفربول بعدما حصل على جائزة الحذاء الذهبي بـ32 هدفًا ليتفوق على كين بفارق هدفين.

- حسم الجدل

أثبت صلاح بعد هذه المباراة أنه يستحق لقب الأفضل في إنجلترا، فقبل لقاء واتفورد كانت المنافسة على لقب الأفضل في "بلاد الضباب" منحصرة بين الثلاثي محمد صلاح وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي وهاري كين مهاجم السبيرز إلا أن "مو" حسم الصراع لصالحه بنهاية الموسم متفوقًا على الثنائي.