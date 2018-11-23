رياضة | مقارنة أوبلاك مع تير شتيجن بعد موقعة برشلونة وأتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقارنة أوبلاك مع تير شتيجن بعد موقعة برشلونة وأتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن أوبلاك قام بـ29 تصدي هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد، مقابل 34 تصدي قام بها الألماني تير شتيجن مع البارسا، الحارسان سيكونان عاملاً حاسماً في تحديد مصير مباراة الغد.

وتعد مباراة الغد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد معركة قوية، خاصة بعد خسارة برشلونة من ريال بيتيس في الجولة الماضية.