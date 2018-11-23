رياضة | ماذا يقدم ميسي مع برشلونة أمام أتلتيكو مدريد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يقدم ميسي مع برشلونة أمام أتلتيكو مدريد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن ميسي سجل ضد أتلتيكو مدريد 28 هدف في 36 مباراة، أخرها كان في 4 مارس الماضي من ركلة حرة مباشرة في الكامب نو، الأرجنتيني سجل في ثلاث مباريات من أخر ستة جمعته ضد فريق العاصمة.

وتعد مباراة الغد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد معركة قوية، خاصة بعد خسارة برشلونة من ريال بيتيس في الجولة الماضية.