كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يقدم ميسي مع برشلونة أمام أتلتيكو مدريد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.
ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن ميسي سجل ضد أتلتيكو مدريد 28 هدف في 36 مباراة، أخرها كان في 4 مارس الماضي من ركلة حرة مباشرة في الكامب نو، الأرجنتيني سجل في ثلاث مباريات من أخر ستة جمعته ضد فريق العاصمة.
وتعد مباراة الغد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد معركة قوية، خاصة بعد خسارة برشلونة من ريال بيتيس في الجولة الماضية.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | ماذا يقدم ميسي مع برشلونة أمام أتلتيكو مدريد؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .