رياضة | مدرب الهلال يتابع قمة الدوري السعودي بين النصر والشباب

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حضر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، مباراة النصر والشباب التي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يذكر أن نادي الهلال سيواجه النصر ضمن مباراة الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتواجد نادي الهلال حاليًّا في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.
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