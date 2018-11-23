رياضة | رباعية الفتح تتسبب في إقالة مدرب أُحد بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رباعية الفتح تتسبب في إقالة مدرب أُحد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أحد السعودي، عن إقالة المدرب الباراجوياني فرانسيسكو أرسي، من تدريب الفريق الأول بالنادي، عقب الخسارة من نادي الفتح برباعية دون رد في بطولة الدوري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أحد على "تويتر" أن مجلس إدارة النادي برئاسة سعود الحربي، قرر إقالة أرسي؛ بسبب سوء النتائج.

وتم تكليف المدرب كلاوديو مساعد أرسي لقيادة الفريق الأول مؤقتًا، حتى وصول المدرب خلال الأيام القادمة.

ويتواجد أحد حاليًّا في المركز الخامس عشر في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط.

يذكر أن المدرب فرانسيسكو أرسي تولى تدريب نادي أحد في صيف عام 2018 بعد قدومه بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.