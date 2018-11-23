رياضة | مفاجآت بالجملة في قائمة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في قائمة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، غدا السبت، في قمة الجولة ال13 من الدوري الإسباني.
وشهدت قائمة أتلتيكو مدريد عودة الخماسي المصاب دييجو كوستا، وستيفان سافيتش، ولوكاس هيرنانديز، وكوكي، وتوماس ليمار، بينما يغيب ثنائي الدفاع الأوروجواياني دييجو جودين، وخوسيه ماريا خيمينز.
وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك، أنطونيو آدان
الدفاع: فيليبي لويس، أرياس، سافيتش، لوكاس هيرنانديز، ريكارد
الوسط: توماس بارتي، كوكي، ساؤول نيجيز، توماس ليمار، رودريجو، جيلسون مارتينيز، فيتولو، توني مويا
الهجوم: أنطوان جريزمان، كالينيتش، آنخيل كوريا، دييجو كوستا.
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