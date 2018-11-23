رياضة | النصر يعبر عقبة الشباب في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يعبر عقبة الشباب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع فريق النصر السعودي فوزا صعبا من ضيفه الشباب 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه النيجيري أحمد موسى الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.

وأكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 بعد طرد بيتروس ماثيوس لتدخله العنيف مع إيلير سيلفا لاعب الشباب وذلك بعدما عاد حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

فيما أنهى الشباب المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جمال الدين بن العمري في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الشباب عند 16 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن هذا الفوز هو الثامن للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية للشباب في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

وفرض النصر سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية المباراة بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق الشباب، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وفشل فريق النصر في اختراق دفاعات الشباب وتهديد مرماه رغم محاولاته المتكررة ، في المقابل شكل الشباب بعض الخطورة على مرمى النصر من خلال هجماته المرتدة.

وكانت أبرز هذه الهجمات عندما توغل كونستانتين بوديسكو من الناحية اليمنى ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها وليد عبد الله حارس النصر.

ورد النصر في الدقيقة العاشرة عندما مرر أحمد موسى كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل منطقة جزاء الشباب قابلها جوليانو دي باولا بتسديدة على الطائر تصدى لها فاروق بن مصطفى حارس الشباب.

وفي الدقيقة 11 أنقذ وليد عبد الله حارس المصر فريقه من هدف مؤكد عندما انطلق بوديسكو بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية حولها عبد الله بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 21 والتي كادت أن تشهد هدف التقدم للنصر عندما مرر أحمد موسى كرة عرضية من الجاب الأيسر إلى داخل منطقة جزاء الشباب قابلها نور الديم امرابط بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس فاروق بن مصطفى.

وفي الدقيقة 26 أنقذ فاروق بن مصطفى، حارس الشباب، فريقه من هدف مؤكد عندما توغل جوليانو دي باولا بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها بن مصطفى قبل أن يشتتها الدفاع.

وأهدر فريق النصر في الدقيقة 32 فرصة هدف مؤكد عندما مرر جوليانو دي باولا كرة عرضية من الجانب الأيمن من داخل منطقة جزاء الشباب ارتقى إليها أحمد موسى وقابلها بضربة رأس لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وأسفرت الهجمات المتتالية للنصر عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 35 عندما انطلق موسى من الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى جوليانو الذي اعادها له ليسدد موسى كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتعانق الشباك.

واستمرت محاولات النصر الهجومية بحثا عن إضافة هدف ثان وسط تراجع غير مبرر من لاعبي الشباب لكن الدقائق المتبقية لم تشهد أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف.

دخل فريق الشباب الشوط الثاني من المباراة مهاجما بحثا عن تسجيل هدف التعادل لذلك ضغط بشدة على لاعبي النصر من اجل إجبارهم على الوقوع في الأخطاء ، في المقابل تراجع لاعبو النصر لوسط ملعبهم لامتصاص حماس منافسهم واعتمدوا على تهدئة اللعب مع شن الهجمات المرتدة السريعة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 64 والتي كادت ان تشهد الهدف الثاني للنصر عندما توغل نور الدين امرابط بالكرة حتى دخل منطقة جزاء الشباب من الناحية اليسرى ليتركها إلى احمد موسى الذي قابلها بتسديدة قوية لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

ورغم سيطرة الشباب على مجريات اللعب لكنه فشل في الوصول لمرمى وليد عبد الله، في الوقت ذاته كان هجمات النصر المرتدة أكثر خطوة على مرمى الشباب.

وأهدر أحمد موسى فرصة هدف مؤكد للنصر في الدقيقة 70 عندما مرر عبد الرزاق حمد الله كرة بينية قابلها موسى بتسديدة لكن كرته جاءت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 75 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيتروس ماثيوس لاعب النصر بعد تدخله العنيف مع إيلير سيلفا لاعب الشباب وذلك بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

فرض الشباب سيطرته على مجريات اللعب مستغلا النقص العددي في صفوف النصر، الذي تراجع واعتمدا على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 81 سدد كونستانتين بوديسكو لاعب الشباب كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء حولها وليد عبد الله بصعوبة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ولم تشهد الدقائق المتبقية سوى طرد جمال الدين بن العمري مدافع الشباب بعدما لمس الكرة بيده ومنع هجمة خطيرة لفريق النصر ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز النصر على الشباب 1 / صفر.