رياضة | مباراة الهلال والفيصلي.. "الزعيم" يبتسم قبل الاختبار الصعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الهلال والفيصلي.. "الزعيم" يبتسم قبل الاختبار الصعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، استعدادته لخوض مباراة قوية، أمام نظيره الفيصلي، غدًا في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى الهلال خبرًا سارًّا قبل مباراة الفيصلي، وهو عودة سالم الدوسري للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الإصابة في مشط القدم والتي كان تعرض لها أثناء تواجده في معسكر المنتخب السعودي.

ويسعى الزعيم إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث أمام الفيصلي، وذلك للبقاء في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وإذا نجح الزعيم في الفوز في مباراة الفيصلي فسيصبح رصيده 30 نقطة بفارق مريح من النقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني حاليًّا.

بينما الفيصلي فسيركز بقيادة مدربه تشاموسكا على تحقيق نتيجة إيجابية عند خوض مباراة الفيصلي ضد الهلال، وذلك من أجل تحسين مركزه ووضعه في ترتيب الجدول.

وقبل إقامة لقاء الفيصلي ضد الهلال، يتواجد الفريق العنابي في المركز التاسع برصيد أحد عشر نقطة.

وسيعتمد المدرب تشاموسكا خلال مباراة الفيصلي ضد الهلال على تحركات كل من الكولومبي دييغو كالديرون واللاعب البرازيلي روجيريو كوتينيو، وذلك من أجل مباغتة الفريق الهلالي والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية.

ربما يفكر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال في عدم الدفع باللاعب سالم الدوسري في بداية مباراة الفيصلي ضد الهلال، مع إعطائه فرصة للمشاركة من بداية الشوط الثاني.

كما يريد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز خلال مباراة الفيصلي ضد الهلال أن يكون في أفضل حالاته من أجل تسجيل الأهداف الحاسمة للزعيم، والعمل على البقاء في المنافسة على لقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري.