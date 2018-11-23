رياضة | تعيين أيمن حافظ منسقا عاما بالزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين أيمن حافظ منسقا عاما بالزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد أيمن حافظ المدير الإداري السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، مجددا للعمل في النادي خلال الفترة المقبلة بعد فترة قصيره من رحيله عن منصبه بالقلعة البيضاء.

وأكد مصدر بإدارة النادي الأبيض أن أيمن حافظ سيتولى منصب المنسق العام بالزمالك خلال الفترة المقبلة دون المساس بالجهاز الإداري الحالي للفريق الأبيض.

وتوجه أيمن حافظ لغرفة ملابس الفريق بعد الفوز على الداخلية بالأمس بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر للدوري، وأخطر اللاعبين بعودته للعمل في النادي مجددا.

وكان أيمن حافظ سبق وتقدم باستقالته من منصب رئيس الجهاز الإداري في الفترة الماضية وتولى منصب بمنتخب الكرة الشاطئية في أعقاب رحيله عن القلعة البيضاء.