رياضة | قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني قائمة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم غد السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
حراسة المرمي: تيرشتيجن، سيلسين
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، روبيرتو، أومتيتي، جوردي ألبا، لينجليت، مالكوم
خط الوسط: آرثر، رافينيا، ألينا، بوسكيتس، فيدال
خط الهجوم: سواريز، ميسي، ديمبلي، منير الحدادي
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