رياضة | يوفنتوس يضع حارس مرمى مان يونايتد كأولوية له في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يضع حارس مرمى مان يونايتد كأولوية له في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، صار يضع التعاقد مع الحارس الدولي الإسباني، ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، كأولوية قصوى.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، فإن إدارة يوفنتوس قامت بتعيين وكيل الأعمال البرتغالي الشهير خورخي مينديز مسؤولاً عن صفقة دي خيا، حيث أن اليوفي يريد التعاقد مع دي خيا في الصيف المقبل.

ومن الجدير بالذكر فإن دي خيا يفكر بجدية في مغادرة صفوف الشياطين الحمر، في ظل تراجعامستوى دفاعات الفريق، وهو ما أدى لاستقباله عدد كبير من الأهداف.