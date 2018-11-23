الان تتابع هتان باهبري: الفوارق الفنية وراء الهزيمة من النصر.. وعقدي مستمر مع الشباب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع:

قال هتان باهبري، لاعب نادي الشباب، إن الفوارق الفنية بين لاعبي فريقه وفريق النصر سواء المحليين أو الأجانب وراء الهزيمة، مضيفا: “هذا شكل فارقا وساهم في تفوق الفريق النصراوي”.

وبشأن “عقده مع الفريق الشبابي”، أكد أن عقده مستمر مع فريقه الحالي حتى نهاية الموسم وأنه يتمنى الاستمرار مع فريقه ولم يتحدث أحد عن تجديد عقده بعد.

وفاز فريق النصر على نظيره الشباب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة العاشرة للدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة.

وسجل هدف النصر اللاعب أحمد موسى في الدقيقة 37.

بهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 25 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد الشباب عند 16 نقطة في المركز الخامس من ترتيب الدوري.