النصر يخطف فوزا صعبا من الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

انتزع فريق النصر فوزا غاليا من أمام الشباب عندما تغلب عليه اليوم 1-0 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وذلك بعد مباراة سريعة وعنيفة من الطرفين شهدت طرد لاعبين من الفريقين.

وتكفل بهدف المباراة الوحيد، النيجيري الدولي أحمد موسى بتسديدة من على مشارف خط الـ18 في الدقيقة 35.

وتعرض لاعب وسط النصر بتروس ماثيوس للطرد في الدقيقة 74 نتيجة تدخله العنيف على لاعب الشباب إيلير سيلفا في وسط الملعب، بعد اعتماد الحكم على تقنية حكم الفيديو المساعد. فيما طرد مدافع الشباب جمال بلعمري في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع نتيجة إفساده هجمة نصراوية من خلال تعمده إبعاد الكرة بيده.

ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، مقابل توقف رصيد الشباب عند 16 نقطة في المركز الخامس.