شكرا لقرائتكم عودة مارسيلو وكارباخال وغياب كاسيميرو ونافاس فى قائمة ريال مدريد أمام إيبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجو سولارى، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه المستدعاه للقاء مضيفه إيبار، التى تقام فى الثانية من ظهر غدا السبت، فى الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى "الليجا".

وضمت القائمة المكونة 20 لاعبا، ويغيب عن المباراة للإصابة كل من كاسيمرو، مارياتو دياز، ناتشو، والجارس كيلور نافاس، فيما عاد للإنضمام للقائمة، كل من سيرجيو راموس، مارسيلو، دانى كارباخال بعد شفائهم من الإصابة.

ويحتل الريال المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما إيبار فى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

وجاءت القائمة كاملة كالتالى:

حراسة المرمى: كورتوا - لوكا زيدان - كاسيا

خط الدفاع: فاران - راموس - مارسيلو - أودريزولا - خافى سانشيز - كارباخال

خط الوسط: مودريتش - كروس - فالفيردى - أسينسيو - سيبايوس - إيسكو - يورينتى

خط الهجوم: فاسكيز - بيل - بنزيما - فينيسيوس جونيور