شكرا لقرائتكم على ماهر : المدرب المصرى الأصلح للأهلى فى الوقت الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد على ماهر نجم الأهلى والمدير الفنى السابق لسموحة، إنه كان يتمنى أن يكمل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى المقال من الأهلى، قيادة الفريق فى المرحلة الحالية ويتم الاتفاق معه إنه باقى لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.

وعن الأنباء الخاصة باستقدام الأهلى لمدرب أجنبى فى الوقت الحالى لخلافة كارتيرون بعد تعيين محمد يوسف بشكل مؤقت لقيادة الفريق الأحمر، قال على ماهر:"الأجنبى قادم للحصول على دولارات على الفاضي والأهلى يحتاج تخطى الكبوة بسرعة ، وصعب على الأجنبي لأنه على ما يتعرف على اللاعبين والاحتياجات الفنية هيحتاج لوقت كبير".

أما عن وصول عدد كبير له من العروض التدريبية فى الفترة الأخيرة ولكن ترددت أنباء عن انتظاره لعرضا من الأهلى علق ماهر:"أكيد شرف ليا إني أكون موجود في الأهلي لإنه بيتي وبتمنى التوفيق للفريق مع أي حد وأي مكان بروحه بكون كاتب شرط إن لو الأهلي طلبنى أكون موجود فيه لإنه بيتى فعلا ومتأكد من عودة الفريق لمساره الصحيح".