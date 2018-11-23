شكرا لقرائتكم أحد يقيل مدربه البارغوياني أرسي.. ويكلف مساعده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقالت إدارة أحد، برئاسة سعود الحربي، الباراغوياني فرانسيسكو أرسي، مدرب الفريق الأول بعدما خسر أمام الفتح يوم الخميس، 4 - صفر، ضمن افتتاح مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتأتي الإقالة بعد فشل الفريق في تحقيق أكثر من انتصار وحيد جاء في الجولة الثامنة أمام التعاون بهدف دون رد، فيما تلقى الفريق 6 هزائم في 10 جولات وتعادل في 3 مناسبات.

وكان أحد تعاقد مع مدرب منتخب باراغواي السابق في يونيو الماضي، إلا أنه لم يستطع الارتقاء بنتائج الفريق الذي يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط وبفارق 4 نقاط اتحاد جدة متذيل الترتيب.

وجاء في نص البيان: إدارة النادي تقيل المدرب فرانسيسكو أرسي مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وتكلف مساعده "كلاديو" حتى وصول المدرب خلال الأيام القادمة.