شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء طنطا يفوضون مجلس الإدارة بالجمعية العمومية العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية لنادى طنطا تفويض مجلس الإداراة برئاسة فايز عريبى بإختصاصات الجمعية العمومية وذلك بسبب عدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية . جرت الجمعية العمومية تحت إشراف قضائى من النيابة الإدارية بحضور المستشار سامح طلعت محمد بدر والمستشار محمود أسامة جمعة سليمان وحضر من الجهة الإدارية محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب و أيمن عقبة وكيل المديرية و على الراعى والشناوى ماضى. وحضر عدد 539 عضوا من الحضور للجمعية العمومية العادية لنادى طنطا ممن لهم حق الحضور والتوقيع بالكشوف البالغ عددهم 24477 عضوا من أصل 27330 عضوا .

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