شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر الجنسيات الأجنبية إحرازاً للأهداف فى الدورى المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الموسم الكروي الحالى للدورى الممتاز 2018 – 2019 تواجد عدد من اللاعبين الأجانب ، وكان لاعبى دولة غانا الأكثر إحرازًا للأهداف بـ9 أهداف ثم نيجيريا وكوت ديفوار بـ8 أهداف.

كما شهد الموسم الحالى فى إحصائية للموقع الرسمى لاتحاد الكرة ، تواجد 10 لاعبين من نيجيريا و غانا فى المرتبة الثانية بـ6 لاعبين ثم يأتى لاعبو كوت ديفوار فى المرتبة الثالثة بـ5 لاعبين.

ويعد الغاني رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندرى أكثر اللاعبين الأجانب إحرازاً للاهداف بـ 4 أهداف ثم أنطوى مهاجم المقاصة و محمد فييرا لاعب بتروجت و بناهينى لاعب الاتحاد فى المركز الثانى بـ3 أهداف.

لاعبو نيجيريا الأكثر مشاركة فى الدورى المصري