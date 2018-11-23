- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر الجنسيات الأجنبية إحرازاً للأهداف فى الدورى المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الموسم الكروي الحالى للدورى الممتاز 2018 – 2019 تواجد عدد من اللاعبين الأجانب ، وكان لاعبى دولة غانا الأكثر إحرازًا للأهداف بـ9 أهداف ثم نيجيريا وكوت ديفوار بـ8 أهداف.
كما شهد الموسم الحالى فى إحصائية للموقع الرسمى لاتحاد الكرة ، تواجد 10 لاعبين من نيجيريا و غانا فى المرتبة الثانية بـ6 لاعبين ثم يأتى لاعبو كوت ديفوار فى المرتبة الثالثة بـ5 لاعبين.
ويعد الغاني رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندرى أكثر اللاعبين الأجانب إحرازاً للاهداف بـ 4 أهداف ثم أنطوى مهاجم المقاصة و محمد فييرا لاعب بتروجت و بناهينى لاعب الاتحاد فى المركز الثانى بـ3 أهداف.
لاعبو نيجيريا الأكثر مشاركة فى الدورى المصري
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر الجنسيات الأجنبية إحرازاً للأهداف فى الدورى المصري.. إنفوجراف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .