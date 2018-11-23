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تعرف على أكثر الجنسيات الأجنبية إحرازاً للأهداف فى الدورى المصري.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الموسم الكروي الحالى للدورى الممتاز 2018 – 2019 تواجد عدد من اللاعبين الأجانب ، وكان لاعبى  دولة غانا الأكثر إحرازًا للأهداف بـ9 أهداف ثم نيجيريا وكوت ديفوار بـ8 أهداف.

كما شهد الموسم الحالى فى إحصائية للموقع الرسمى لاتحاد الكرة ، تواجد 10 لاعبين من نيجيريا  و غانا فى المرتبة الثانية بـ6 لاعبين ثم يأتى لاعبو كوت ديفوار فى المرتبة الثالثة بـ5 لاعبين.

ويعد الغاني رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندرى أكثر اللاعبين الأجانب إحرازاً للاهداف بـ 4 أهداف ثم أنطوى مهاجم المقاصة و محمد فييرا لاعب بتروجت و بناهينى لاعب الاتحاد فى المركز الثانى بـ3 أهداف.

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لاعبو نيجيريا الأكثر مشاركة فى الدورى المصري

 

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