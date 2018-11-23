شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون لـ" جمهور الاهلى " : "بحبكم سامحونى" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المقال مؤخرا من تدريب النادي الأهلى من جماهير القلعة الحمراء مسامحته على الإخفاق فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجى التونسي بثلاثية فضلا عن الوداع المخزى لكأس زايد للأندية الأبطال.

وكتب كارتيرون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" أعزائي المشجعين ، أصدقائي ، من الصعب بالنسبة لي الليلة ان أقول لكم كم أنا أحبكم ، من أعماق قلبي ، لقد كنت أعيش حلما ، اغفرو لي لعدم الحصول علي الكأس ، وأتمني لكم كل خير ".

كان مجلس إدارة النادي الأهلي،أقال كارتيرون، عقب خروج الفريق من بطولة كأس زايد كما أشار الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ـإلى أن مجلس إدارته كلف سيد عبد الحفيظ بأعمال مدير الكرة، ومحمد يوسف كمدير فني مؤقت للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.