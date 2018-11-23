شكرا لقرائتكم خبر عن 2554 عضو سجلوا في اليوم الأول للجمعية العمومية العادية للأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي لمناقشة الميزانية وقضايا أخري تسجيل 2554 عضو قبل غلق باب التسجيل.
وكان باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية للأهلي قد فُتح فى التاسعة صباح اليوم واستمر حتى السابعة مساءً، لمناقشة عدة أمور أبرزها اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى.
ولم يكتمل النصاب القانونى حيث كان مقررا حضور 60 ألف عضو، لذا تم تأجيل التصويت للاجتماع الثانى غدًا والذى سيكون صحيحًا بحضور 10% من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل.
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