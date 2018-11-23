شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل تعاملت إدارة الأهلى مع كارتيرون بمبدأ "كبش الفدا" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 14 يوما فاصلة بين خسارة الأهلى للبطولة الإفريقية وخروجه من البطولة العربية، حيث لا حديث يعلو فوق مسلسل سقوط المارد الأحمر في فخ الهزائم المتكررة ، وبعد أن شهدت الساعات الماضية انقلاب طاولة مجلس إدارة الأهلى رأس على عقب وكان نتاجها الإطاحة بالمدرب الفرنسي كارتيرون عقب التعادل من فريق الوصل الإماراتى بهدف لكل فريق والخروج من البطولة العربية.

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