من الوحش للخطيب.. تاريخ إقالات بالجملة من تدريب الأهلي

كتب- علي البهجي:

قبل ساعات أعلن الأهلي، إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من مهمة المدير الفني للفريق، وتعيين محمد يوسف المدرب العام في منصب الرجل الأول للإدارة الفنية للفريق، بشكل مؤقت، ولم يكن كارتيرون هو المدرب الأجنبي الأول الذي يتم إقالته خلال تاريخ الأهلي، حيث سبقه العديد من المدربين من مختلف الدول الأوروبية.

مايكل إيفرت

في عام 1991 استعان الأهلي بالإنجليزي مايكل إيفرت مدربا للفريق ، لكنه حقق نتائج سيئة وتراجع الفريق للمركز التاسع في الدوري، وتقرر إدارة الأهلي وقتها إقالة إيفرت وتعيين شوقي عبد الشافي بشكل...