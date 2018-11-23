أول تعليق من كارتيرون بعد رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ودّع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي، جماهير القلعة الحمراء في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي "تويتر"، بعد قرار مجلس إدارة الأهلي برحيل الفرنسي عقب الخروج من بطولة كأس زايد على يد الوصل الإماراتي.

كارتيرون كتب عبر صفحته الشخصية :"أيها المشجعين من الصعب بالنسبة لي التعبير عن مدى حبي لكم، كنت أعيش حلمًا تحول معكم لحقيقة".

وتابع :"سامحوني لعدم حصولي على اللقب، أتمنى لكم الأفضل في المستقبل".

كارتيرون كان قد خسر لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي على يد الترجي التونسي في المباراة النهائية (4-3) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، كما ودّع بطولة كأس زايد من أمام الوصل الإماراتي بعد انتهاء مجموع المباراتين (3-3).

كان كارتيرون قد تولى قيادة الأهلي في يونيو الماضي بدلاً من حسام البدري والذي رحل عقب الخسارة من كامبالا سيتي الأوغندي (2-0) بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس إقالة كارتيرون من منصبه مع تعيين محمد يوسف كمدربًا للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.