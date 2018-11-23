تقرير.. "شارة الكابتن" تائهة في الإسماعيلي قبل مواجهة نيجوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى هشام:

استبعد الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة جورفان فييرا قائد الفريق حسني عبد ربه من السفر مع الفريق إلى بوروندي لمواجهة ماسيجير نيجوزي بذهاب دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا لأسباب فنية.

عصام الحضري حارس الدراويش حمل شارة قيادة الفريق في مباراته الأخيرة أمام الإنتاج الحربي والتي غاب عنها عبدربه أيضًا، ومع تخلف الحضري عن السفر مع الفريق إلى بوروندي فجر الجمعة مما أدى لتحويله للتحقيق من جانب مجلس الإدارة، ما يعني غياب قائد الفريق الثاني عن اللقاء أيضًا.

محمود متولي القائد الثالث تم استبعاده من البعثة المتجهة إلى بوروندي بسبب الإصابة التي ابعدته عن الفريق منذ مباراة وادي دجلة بالدوري مطلع الشهر الجاري.

وكان الإسماعيلي، أعلن في بداية الموسم عن ترتيب قادة الفريق وهم حسني عبدربه يليه عصام الحضري يليهم محمود متولي وبالتالي في حال إقرار قاعدة أن يكون أقدم اللاعبين بالفريق هو القائد فإن عمر الوحش ذو الـ 23 عامًا والذي تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2014 سيكون هو قائد الدراويش يليه عماد حمدي الذي انضم للفريق في يونيو 2015 .

الإسماعيلي"وصيف الموسم الماضي" يمر بفترة صعبة للغاية في الموسم الحالي بعد خسارة 3 مباريات متتالية بالدوري واحتلال الفريق المركز الـ 15 بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 13 نقطة من 13 لقاء.

ويستهل الفريق الساحلي مشواره الإفريقي بدوري الأبطال الذي يعود للمشاركة به منذ آخر ظهور في 2010 بمواجهة ماسيجير نيجوزي البوروندي في ذهاب دور الـ 64 والتي تجمع بينهما عصر الأربعاء المقبل.