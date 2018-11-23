الان تتابع “أًحد” يقيل البارغوياني أرسي بعد رباعية الفتح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع:

أعلنت إدارة نادي أُحد، قبل قليل، إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البارغوياني فرانسيسكو أرسي وتكليف مساعده كلاديو حتى يتم التعاقد مع بديل في الأيام المقبلة.

تأتي تلك الإقالة بعد خسارة الفريق الأحدي برباعية نظيفة أمام مضيفه الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بات يحتل الفريق المركز (15) ماقبل الأخير في سلم الترتيب برصيد (6) نقاط.