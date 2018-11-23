الان تتابع “الهلال” يُعلن جاهزيته لـ”الفيصلي” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 : سيف الرخيص

أغلق فريق نادي الهلال، مساء اليوم، صفحة تحضيراته للقاء فريق الفيصلي مساء غد السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وركز المدير الفني خيسوس في مران اليوم على النواحي الفنية، كما طبق الجهاز الفني “التكتيك” الذي سينهجه في اللقاء عبر مناورة على ثلاثي الملعب.

ومن جانب آخر، التحق البيروفي كاريو بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده كما شهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب الدولي سالم الدوسري بعد الإصابة التي لحقت به مع المنتخب والنجم العُماني علي الحبسي بعد مشاركته مع منتخب بلاده. ودخل اللاعبون فور نهاية المباراة للمعسكر تأهبا لخوض مواجهة الغد.